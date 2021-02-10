طيران التحالف يقصف موقع لداعش في كركوك ويقتل عنصرين

2021/02/10 | 22:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك قالت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، إن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أسفرت عن قتل عنصرين في تنظيم داعش في كركوك. وذكر بيان للخلية تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أنه “بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع …

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