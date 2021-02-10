عجز الموازنة الأمريكية يرتفع لـ163 مليار دولار خلال يناير

2021/02/10 | 22:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عجز الموازنة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع زيادة المصروفات بأكثر من الإيرادات.

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