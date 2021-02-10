طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية تسفر عن قتل عنصرين في داعش بكركوك

2021/02/10 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عنصرين بتنظيم داعش بضربة جوية للتحالف الدولي في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية".

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