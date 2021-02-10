النائب حسن فدعم:النصاب كامل في التصويت على الموازنة حتى لو لم يحضر الكرد

2021/02/10 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن عضواللجنة القانونية النيابية حسن فدعم ان النصاب كامل في التصويت على الموازنة حتى لو لم يحضر الكرد .وقال فدعم في تصريح متلفز :"ان هناك مشاكل كبيرة مع اقليم كردستان لا تقتصر على النفط , مشيرا الى انه لا يوجد اتفاق بين بغداد واربيل بشان المشاكل العالقة الى الان ".وتابع :"ان هناك مجاملات تمت مع الاقليم في الحكومات السابقة لا نسمح بها , مضيفا قدمنا مقترحا للاقليم بخصوص تسليم ملف النفط كاملا لكنه رفض الالتزام به ".واشار ,الى انه سيتم منتصف الاسبوع المقبل التصويت على الموازنة , مبينا انه سيتم تمرير الموازنة دون القوى الكردية في البرلمان , .وقال :" ان وزيري النفط السابق والحالي لا يعلمان بالكميات التي يصدرها الاقليم من النفط , مضيفا انه ليس من المستبعد ان يذهب الاقليم للاستفتاء بسبب مشاكل الموازنة "./انتهى2

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