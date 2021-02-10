الموارد المائية : سد الموصل .. آمن وجيد وجاهز لأستقبال وخزن اي موجة فيضانية

2021/02/10 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت وزارة الموارد المائية بان سد الموصل بوضع آمن وجيد وجاهز لأستقبال وخزن اي موجة فيضانية.وذكرت في بيان ان : وضع السد الحالي مهيئ لتأمين الخزين المائي الاستراتيجي للعراق وللأغراض المختلفة ، ولا توجد مؤشرات سلبية حول وضع السد./انتهى3

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