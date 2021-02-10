طيران التحالف يقصف سلسة جبال حمرين وإعلان نتائجه

2021/02/10 | 22:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، قتل عنصرين من داعش بضربة جوية نفذها التحالف الدولي في جبال حمرين.وذكرت الخلية في بيان، انه “بامر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك”.واضافت ، ان “العملية أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية”.

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