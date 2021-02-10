2021/02/10 | 22:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

"عادت المياه إلى مجاريها" في أحياء مركز محافظة كركوك بعد انقطاع دام نحو 5 أيام، فيما تنتظر احياء المدينة انقطاعاً مقبلاً قد يبدأ يوم غد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

سكان محليون أبلغوا مراسل "ناس" (10 شباط 2021) أن "ضخ مياه الإسالة متوقف منذ نحو 5 أيام، في معظم أحياء مركز المدينة، فيما اعتمد السكان على السيارات الحوضية الحكومية أو الأهلية لشراء المياه وضخها إلى خزانات المنازل".

السكان وجهوا انتقادات كبيرة إلى الحكومة المحلية، بسبب عدم الإعلان المبكر عن قرار قطع المياه، حيث تم الإبلاغ قبل أقل من 24 ساعة من تنفيذ قرار القطع، فيما لا تبدو أعداد السيارات الحوضية قادرة على تغطية حاجة الأحياء السكنية.

مسؤولون محليون أبلغوا مراسل "ناس" أن "القطع مؤقت، وجاء بسبب إجراء صيانة في أنابيب ومحطات رئيسية".

وبينما يستعين السكان في أقضية المحافظة ونواحيها بالآبار لسد حاجتهم من المياه، لا يُتاح هذا الخيار لسكان أحياء مركز المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’إجه المي’.. ’فرحة’ في كركوك بعد تدفق المياه إلى المنازل للمرة الأولى منذ 5 أيام!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’إجه المي’.. ’فرحة’ في كركوك بعد تدفق المياه إلى المنازل للمرة الأولى منذ 5 أيام!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).