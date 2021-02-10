السيتي يلحق يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد

2021/02/10 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان مانشستر يونايتد وبورنموث من الدرجة الثانية أول المتأهلين الى ربع النهائي بفوز الاول على ضيفه وست هام يونايتد 1-صفر بعد التمديد، والثاني على مضيفه برنلي 2-صفر الثلاثاء في افتتاح مباريات ثمن النهائي.

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