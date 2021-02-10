بايدن يعلن فرض عقوبات على القادة العسكريين في ميانمار

2021/02/10 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير شباط في ميانمار، وأي كيانات مرتبطة بهم.وقال إن واشنطن ستحدد المجموعة الأولى من الأهداف هذا الأسبوع، وستفرض ضوابط مشددة على التصدير، كما ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية.وطالب بايدن قادة الانقلاب …

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