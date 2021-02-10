الحلبوسي ورئيسي يبحثان التنسيق بين مجلس النواب العراقي والشورى الإيراني

2021/02/10 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، قضايا أمن المنطقة واستقرارها، خلال استقباله رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون، وعدداً …

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