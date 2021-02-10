ضبط صواريخ وعتاد من مخلفات “داعش” في الانبار

2021/02/10 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، ضبط صواريخ وعتاد من مخلفات “داعش” في محافظة الانبار.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ضمن مهامها للبحث والتفتيش عن مخلفات اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع …

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