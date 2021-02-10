بوح - صفاء زويدي

2021/02/10 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفاء_زويدي فقط لأنني أحبك سأكتب لك وعنكلقد أحببتك من النظرة الأولى عندما رأيتك في حفل الزفاف، كنت حينها أراقب نظراتك لي وأنا ألتقط الصور.



تتطلع نحوي بشغف، لو رآك أحد حينها لقال هنالك شيء مريب.أراقب تأملاتك لي وعيناك لم تبتعد عني، يومها لأول مرة أراك رغم كوني أعرفك.إلا أن هناك شعورا غريبا سيطر علي حينها، لم أفهمه ولم أرد فهمه فقط إستحسانه أذهلني أو أقول أسعدني.كان يوما مثاليا ل ......





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