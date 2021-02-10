نجاح جديد لقوى اليسار في أمريكا للاتينية / الإكوادور: مرشح اليسار يفوز في جولة انتخابات الرئاسة الأولى - رشيد غويلب

2021/02/10 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في حوار له أخيرا أكد جواو بيدرو ستيدل، المنسق الوطني لحركة المعدمين في البرازيل، بان عام 2021 سيكون عام اللقاح والنضالات الاجتماعية والتغيير.



في أمريكا اللاتينية، وان رياح منعشة تهب على المنطقة، هذا ما عكسته الانتخابات في الأرجنتين وبوليفيا والأزمة المتفاقمة في تشيلي وبيرو والإكوادور وكولومبيا.



وان كل المؤشرات تقول إن القارة تسير على طريق التقدم وانتصار قيم اليسار.وفي هذا السياق جاءت نتائج ا ......





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