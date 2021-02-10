لمنع تفشي كورونا.. ميركل تقرر تمديد إجراءات الإغلاق الى 7 اذار المقبل

2021/02/10 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تمديد إجراءات الإغلاق الى 7 اذار المقبل لمنع تفشي فيروس كورونا.واكدت في اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية على تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد حتى 7 من الشهر المقبل.واشار القرار الى الإبقاء على الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وسلطات الولايات بشأن الإغلاق، لكنه تضمن أيضا بعض التحفظات، وعلى وجه الخصوص فتح محلات الحلاقة اعتبارا من 1 اذار مع الالتزام بالتدابير الوقائية من كورونا.أما قرار إعادة فتح المدارس فيعود للسلطات المحلية في الولايات.وستتخذ خطوات لتخفيف إجراءات الإغلاق فقط في حال كان عدد الإصابات الجديد بفيروس كورونا مستقرا وأدنى من 35 إصابة لكل 100 ألف من السكان خلال 7 أيام، وعندئذ سيكون من الممكن فتح المحال التجارية والمتاحف وغيرها من المنشآت./انتهى3

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