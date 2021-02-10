متصدر الدوري الانكليزي يحقق رقما قياسيا

2021/02/10 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق مانشستر سيتي رقما قياسيا في الكرة الإنكليزية، بعد فوزه مساء اليوم الأربعاء على سوانزي سيتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى /تشامبيون شيب/ في دور الـ16 لكأس الاتحاد.وفاز مانشستر سيتي على سوانزي سيتي 3/1، ليحقق فريق المدرب بيب غوارديولا الفوز رقم 15 على التوالي في جميع البطولات، في رقم قياسي للأندية الإنكليزية.ولم يسبق لأي فريق في إنكلترا تحقيق 15 فوزًا على التوالي في جميع البطولات، باستثناء مانشستر سيتي.ولم يواجه مانشستر سيتي، الذي يحلق في صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز حاليا، أدنى صعوبة في اجتياز عقبة سوانسي، صاحب المركز الثالث في تشامبيون شيب.وافتتح كايل والكر التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 30، فيما أضاف رحيم ستيرلينغ وغابرييل جيسوس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 47 و50 على الترتيب.في المقابل، تكفل مورجان ويتاكر بتسجيل هدف سوانسي الوحيد في الدقيقة 77./انتهى3

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