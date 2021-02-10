19 مصابا بكورونا في مستشفيات السليمانية

2021/02/10 | 23:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ حالة واحدة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من مستشفيات السليمانية وصل الى حالتي اصابة، وهناك 19 حالة اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما لم تسجل المحافظة أية حالة وفاة.

واشار البيان الى ان عدد المتبرعين ببلازما الدم في محافظة السليمانية وصل الى 1230.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 30876 حالة اصابة و28716 حالة شفاء و1699 حالة وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار وباء كورونا ولحد الآن.

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