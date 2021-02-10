طائرات التحالف الدولي تقصف داعش في حمرين

2021/02/10 | 23:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن قيام طائرات التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية على وكر تنظيم داعش الارهابي في سلسلة جبال حمرين.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان: بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك.

واضاف البيان: ان الضربة الجوية اسفرت عن تدمير الوكر ومقتل 2 من عناصر تنظيم داعش الارهابي.

PUKmedia خلية الاعلام الامني

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