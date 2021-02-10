باول:سوق العمل لا يزال ضعيفاً ويحتاج لاستمرار الدعم النقدي والمالي

2021/02/10 | 23:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رسم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي صورة قاتمة لحالة التوظيف في الولايات المتحدة، مؤكداً أهمية الحاجة إلى استمرار دعم السياسة النقدية لإصلاح المشكلات العديدة التي

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