محدث.. ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بعد هبوط المخزونات الأمريكية

2021/02/10 | 23:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار النفط للصعود لأعلى مستوياتها في 13 شهراً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.

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