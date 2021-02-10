السفير البريطاني: هناك احتمال لاندلاع صراع مسلح قبل الانتخابات او بعدها

2021/02/10 | 23:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لم يستبعد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، الاربعاء، احتمالية اندلاع صراع مسلح قبل او بعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في تشرين الاول المقبل.

وقال هيكي في لقاء متلفز تابعه ان ار تي عربية، اليوم (10 شباط 2021)، "هناك احتمال لإندلاع صراع مسلح، انا لا اتوقع ان يكون هناك صراح مسلح بين الفصائل المسلحة والحكومة او بين الفصائل والناشطين والمتظاهرين، لكن نظريا الاحتمال وارد واتمنى العكس".

واضاف، "من المهم ان تقوم الحكومة العراقية بتوفير الحماية للناشطين والمتظاهرين وللصحفيين قبل الانتخابات، لانه بدون امن و بدون استقرار، لن يكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة وهذا الشيء مهم للغاية".

وحول استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق ذكر هيكي، ان"الحكومة العراقية اتخذت إجراءات ممتازة لتحصين وحماية البعثات الدبلوماسية"، متوقعا أن "يكون للفصائل المسلحة دور سياسي في المرحلة المقبلة".

واشار الى ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعب دورا إيجابيا في تخفيض التصعيد بين أميركا وإيران".

ا.ح

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