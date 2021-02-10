2021/02/10 | 23:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد اية الله السيد ابراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، اليوم الاربعاء، ان اميركا انتهكت القوانين الدولية وسيادة العراق بجريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس.وقال في لقاء خاص اجرته قناة الايام الفضائية، ان “العراق وايران تربطهما روابط اجتماعية وعقائدية كبيرة، والتعاون القضائي بين ايران والعراق من شانه تضييق الخناق على الفاسدين والمجرمين”، مبينا ان “زيارتنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي في تصريح خاص: اميركا انتهكت القوانين الدولية وسيادة العراق بجريمة اغتيال قادة النصر) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسي في تصريح خاص: اميركا انتهكت القوانين الدولية وسيادة العراق بجريمة اغتيال قادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).