الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قادة انقلاب ميانمار

2021/02/10 | 23:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن بلاده قررت فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير في ميانمار، وأي كيانات مرتبطة بهم.

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وقال بايدن في كلمة مقتضبة، تابعها "ناس"، (10 شباط 2021)، إنه وقع "أمرا تنفيذيا يسمح لنا على الفور بفرض عقوبات على المسؤولين العسكريين الذين نظموا هذا الانقلاب، وتطال مصالحهم المالية وكذلك أفراد أسرتهم المقربين".

وأضاف بايدن أن "واشنطن ستحدد المجموعة الأولى من الأهداف هذا الأسبوع، وستفرض ضوابط مشددة على التصدير".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية، مطالبا قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة".

كما طالب "بالإفراج فورا عن المعتقلين، وعلى رأسهم الزعيمة أونغ سان سو كي".

"رويترز"

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