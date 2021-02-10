مسؤول ايراني يبرر تزويج الأطفال: قدرتهن البدنية تسمح بذلك

2021/02/10 | 23:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ برر مسؤول إيراني، يوم الأربعاء، تزويج الاناث من الأطفال والقاصرات الريفيات بأن طبيعتهن البدنية تسمح بذلك، معتبراً أن إطلاق مصطلح “القاصر” على الفتاة المتزوجة غير صحيح.وقال نائب وزير الداخلية، رئيس التنظيم الاجتماعي في إيران، تقي رستموندي، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن الطبيعة الثقافية والمحلية والجغرافية في المناطق المختلفة في ايران تسمح للفتيات في سن الـ13 عاما في القرى والارياف ان يكون لديهن الاستعداد الجسماني للزواج.وأضاف ان الفتيات يراجعن المحاكم من اجل الزواج فيقوم القاضي بعد اثبات ووجود المستندات والشهود بالحكم بأن هذه الفتاة البالغة من العمر 13 عاما لديها الاستعداد للزواج، مشيرا الى ان مصطلح […]

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