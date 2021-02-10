2021/02/10 | 23:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الادعاء الأميركي، يوم الأربعاء، أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو المحرض الرئيسي على مهاجمة مبنى الكونغرس من قبل أنصاره، مشيراً إلى أن ترامب أمضى عدة أسابيع يحرض أنصاره على ذلك.وقال ممثلو الادعاء الديمقراطيون أمام مجلس الشيوخ، خلال محاكمة ترامب، إن الأخير أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين له بإخبارهم أن الانتخابات سرقت، وهو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الادعاء الأميركي يحمل ترامب المسؤولية الكاملة عن “التمرد الخطير”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الادعاء الأميركي يحمل ترامب المسؤولية الكاملة عن “التمرد الخطير”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).