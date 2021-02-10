طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تتراجع 4% مع زيادة التكاليف

2021/02/10 | 23:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكثر من 4 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف لأعلى مستوى في 3 أشهر.

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