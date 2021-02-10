مارين لوبن أمام القضاء بسبب نشر

2021/02/10 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبن، الأربعاء، عن "حرية التعبير والإعلام" وذلك لدى مثولها أمام محكمة على خلفية نشرها في عام 2015 تغريدات تضمنت صورا لانتهاكات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.

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