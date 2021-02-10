2021/02/10 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يقيم تجمع البرلمانيات العراقيات يوم غد الخميس ندوة حوارية بعنوان / المرأة بين الواقع والقرار والانتخابات المقبلة /.وذكر بيان لمجلس النواب ان : الندوة ستقام داخل المنطقة الخضراء مقابل مجلس القضاء الاعلى قرب جامعة الدفاع مركز النهرين للدراسات التابع للامن الوطني./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجمع البرلمانيات يقيم غدا ندوة حوارية بعنوان المرأة بين الواقع والقرار والانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجمع البرلمانيات يقيم غدا ندوة حوارية بعنوان المرأة بين الواقع والقرار والانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).