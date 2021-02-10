تدمير مضافتين لداعش بضواحي ناحية قره تبه في ديالى

2021/02/10 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / دمرت قوة امنية مشتركة مضافتين لتنظيم داعش بعملية نوعية شمال شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطينة العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة امنية مشتركة باسناد من الحشد الشعبي نفذت عملية نوعية لملاحقة خلايا داعش في المناطق الشمالية الغربية لناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة .اسفرت عن ضبط وتدمير مضافتين لداعش وتمشيط مساحات واسعة من الاراضي الزراعية .واضاف ان العملية تهدف الى تامين المنطقة بشكل كامل وانهاء اي وجود لخلايا داعش ./انتهى

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