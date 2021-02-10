في أول زيارة للبنتاغون.. بايدن يشيد بخطوة سعودية ويعلن تشكيل فريق مخصص للصين

2021/02/11 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، عن ترحيبه على إطلاق السعودية سراح الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول بعد قرابة ثلاث سنوات من الاعتقال.

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