اندلاع حريق في محطة لتعبئة الوقود في السليمانية

2021/02/11 | 00:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اندلع حريق في محطة لتعبئة الوقود في مدينة السليمانية، تسبب بالحاق اضرار كبيرة بالمحطة.وقال العميد ديار ابراهيم مدير دائرة الدفاع المدني في السليمانية بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني :"ان حريقا اندلع في محطة نوروز لتعبئة الوقود على الشارع الستيني بمدينة السليمانية ".واضاف:" ان فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه سريعا، مشيرا الى ان الحريق اندلع عند قيام احد الصاريهج بتفريغ حمولته من مادة البانزين.واشار الى ان الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة بالمحطة دون وقوع اية خسائر بشرية"./انتهى2

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