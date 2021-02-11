الخراف الضالة - رواية- القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد (1) - احمد جمعة

2021/02/11 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة رواية احمد جمعة عن الواقع الخياليالإهداء إلى..زهرة البنفسج وحمد الهوىالفصل الأولالأسماك تحيا على اليابسة2010أنا سعد بن محمد بن ناصر..بين ظلمة وضوءلقد أفرط عقلي بعشوائيته التي تشبه نسيج العنكبوت وهو يتنبأ بمسار خيوطه في تحديد نمط حياتي المتأرجح في الهواء الساخن، يحلق بريشة ملساء تدحرجها الذبذبات الهوائية بين طبقات الفضاء الشاسع لتستقر فوق بركة ......





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