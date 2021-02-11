2021/02/11 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أبو_الحسن_سلام الرؤية الجمالية في فن المخرج :نبيل الالفي عرض مسرحية ايزيس التصور نواة تكوين الصورة في عمل الفكر الإبداعي ، ولما كان عمل المخرج المسرحي هو عمل إبداعي من بدايته إلي نهايته لذا قام علي الخيال أي علي قن التعبير بالصورة المسرحية المركبة تركيبا لغويا حواريا وبصريا ؛ عبر منظومة إيقاع الفكر في أداء حاضر بين ثنائية الإبداع والتلقي وهي ثنائية خطا يتشارك فيه حدس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخرج والتصور المسرحي -- نبيل الألفي - أبو الحسن سلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخرج والتصور المسرحي -- نبيل الألفي - أبو الحسن سلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).