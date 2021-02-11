2021/02/11 | 00:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لكن "داو جونز" ارتفع وحيداً لمستوى قياسي جديد.

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