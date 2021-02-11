تصريح صادم من قيادي في الحكمة بشان اجراء الانتخابات المقبلة

2021/02/11 | 00:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، الاربعاء، ان الانتخابات القادمة ستذهب إلى التأجيل وفق المؤشرات الحالية، وهناك من يستقوي بالسلاح المنفلت ليستحصل مكاسب سياسية.

وذكر العبودي في لقاء متلفز تابعه ان ار تي عربية، اليوم (10 شباط 2021)، ان "تيار الحكمة أول من طالب بالمراقبة الدولية على الانتخابات العراقية، والانتخابات القادمة متطورة بالتقنيات والتزوير سيكون قليلا جدا".

واضاف، ان "هناك من يستقوي بالسلاح المنفلت ليستحصل مكاسب سياسية، ونهوض الشباب عبر الأحزاب التشرينية (واقعي) ولهم رؤيتهم واستراتيجيتهم".

واوضح، انه "لدينا ثقة بالناخبين العراقيين في التغيير، والناخب ذاهب باتجاه التغيير والدليل (تشرين) التي أعطت دماءا ولم تتوقف".

وتابع، ان "عملية التدافع أمام مراكز مفوضية الانتخابات تمثل وعيا مطلوبا جدا، ونحو 75 بالمئة من أعضاء تيار الحكمة هم من فئة الشباب.

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