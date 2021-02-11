سائرون: لولا جيش المهدي لما اصبحت لدينا ''دولة’’.. والصدريون أكثر من سدس العراق

2021/02/11 | 00:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الاربعاء، أن جيش المهدي كان السبب وراء وجود الدولة والحكومة الأن، فيما أكد أن نزول سرايا السلام الى الشارع ليست ردة فعل سياسية.

وقال العكيلي في تصريحات، تابعها "ان ار تي عربية"، 10 شباط 2021، إن "الرقابة التي لا تؤثر على وضع الانتخابات وتحيد إلى جهة معينة تخدمنا"، مبينا أن "التيار الصدري دائماً ما تنازل عن رئاسة الوزراء للآخرين".

وبخصوص انتشار قوات سرايا السلام في بغداد ومحافظات اخرى قبل يومين، أكد العكيلي أن "تحرك سرايا السلام ونزولها إلى الشارع ليست ردة فعل سياسية"، مشيرا الى أن "الجهات الأمنية تمتلك معلومة الاستهداف التي حذر منها الصدر"، فيما أعتبر أن "القلقين من الصدريين هم المدعومين من البعث والقاعدة وداعش".

وبشأن تصريحات مشعان الجبوري، قال إن " تاريخ مشعان الجبوري غير مشرف وهو لا يمثل المكون السني"، مؤكدا أنه "لولا وجود جيش المهدي لما أصبحت لدينا دولة ولا حكومات ، حيث أن الشارع كان فارغا منذ 2004 حتى 2008 ومناطقنا كانت ممتلئة بالقاعدة".

وأضاف أن "أغلبية حمايات أعضاء مجلس النواب كانوا من جيش المهدي"، مبينا أن "جيش المهدي كان سيقلبها ضد المالكي لولا رفض الصدر".

وأعتبر العكيلي أن "محاسبة قتلة المتظاهرين والقوات الأمنية واجب الحكومة وليس الكتل السياسية"، لافتا إلى أن "كل من يتنصل عن الدفاع على العراق ضد داعش والبعث ليس عراقياً".

وقال العكيلي إن "التيار الصدري مثل التراب نقدم الخدمات لبلدنا و"ننداس"، لافتا الى أن "التيار الصدري يمثل سدس الأعداد الموجودة في العراق، ولسنا أقل من 5 ملايين مواطن عراقي، حيث التيار يزيد بنحو 13 ألفاً في كل منطقة سنوياً".

فيما أكد أن "الصدر لم يطالب بطرد المحتل بالأطر التي تحرج الحكومة".

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