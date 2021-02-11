رواية (ماركس العراقي) ح 17 - عباس علي العلي

2021/02/11 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي العربة الأخيرةفي العربة الأخيرة من القطار وحين تصل إلى مشارف خط النهاية ينتابك شعور ما حسب مقتضيات الرحلة، البعض عنده لحظة الوصول هي تمام الغاية التي سافر من أجلها وقد يكون سعيدا أنه وصل بسلام، أخرون يرون فيها بداية مواجهة أمر لا بد من مواجهته أيا كان شكلها أو نتيجتها، وأخرون بين هذا وذاك تتوزع مشاعرهم وأحاسيسهم وربما يود البعض أن يتعطل القطار أو تمتد السكة لمسافة أخرى ليتحاشى ما هو أسوا م ......





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