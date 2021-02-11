رواية (ماركس العراقي) ح 18 - عباس علي العلي

2021/02/11 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي كلما أقتربنا من نهاية الفصل التدريسي الأول يزداد القلق من حتمية مواجهة الحرب في الأيام القادمة بالرغم مما كنت أتوقع أن يحدث في اللحظات الغير منتظرة، لكن وقائع الحرب وأيامها وأحداثها تؤكد لي بشكل قاطع ونهائي أننا بعيدا جدا عن تلك اللحظات خاصة بعد أن أقتربت المعارك من حدودنا ونجاح الإيرانيين في دفع قواتنا للخلف، البصرة الآن شبه ساقطة عسكريا وأغلب سكانها بين نازح وبين مبتعد عن مرمة المدفعية والصواريخ ......





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