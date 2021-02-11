"أوبر" تقلص خسائرها خلال الربع الرابع لكن الإيرادات تتراجع 16%

2021/02/11 | 00:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلصت شركة "أوبر" خسائرها خلال الربع الرابع من العام الماضي، لتجاوز توقعات المحللين.

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