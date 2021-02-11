الإدارة الأميركية: سياستنا تجاه امتلاك تركيا منظومة

2021/02/11 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يلق الاقتراح التركي بتجميد العمل بمنظومة أس 400 الروسية على غرار ما قامت به اليونان بعد شرائها منظومة أس 300 ترحيباً في العاصمة الأميركية.

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