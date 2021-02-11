قمة ثلاثية وشيكة في بغداد.. والسيسي يؤكد دعمه للعراق في معركة الارهاب

2021/02/11 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬استعداد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لحضور‭ ‬القمة‭ ‬الثلاثية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭.‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬موعد‭ ‬القمة‭ ‬بات‭ ‬وشيكاً‭ .‬وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السيسي‭ ‬استقبل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬وبحث‭ ‬معه‭ ‬أهم‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬رشحت‭ ‬عن‭ ‬اجتماع‭ […]

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