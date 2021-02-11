قرار قصف المطار المدني

2021/02/11 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قصف أي مطار مدني، مهما كانت الاسباب، وحتى في زمن الحروب الكبيرة هو جريمة لا يمكن فصلها عن جرائم الحرب.اللافت انّ المتمردين الحوثيين الذين قصفوا مطار أبها السعودي وحرقوا طائرة مدنية، يحظون باهتمام أمريكي كبير من الادارة الجديدة وهناك عمل دؤوب بالساعات وليس الايام، لحذف اسمهم من قائمة الارهاب من أجل […]

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