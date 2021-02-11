منظمة الصحة تجيز لقاح اكسفورد لمن هم فوق 65 عاماً

2021/02/11 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استرازينيكا‭ ‬تنشئ‭ ‬شراكة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬لانتاج‭ ‬لقاحات‭ ‬لأوروبا جنيف‭- ‬باريس‭ – ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬خبراء‭ ‬اللقاحات‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬اللقاح‭ ‬المضاد‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬الذي‭ ‬طوّره‭ ‬مختبر‭ ‬أسترازينيكا‭ ‬البريطاني،‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬لدى‭ ‬من‭ ‬تجاوزت‭ ‬أعمارهم‭ ‬65‭ ‬عامًا‭.‬ فيما‭ ‬سُجّلت‭ ‬رسمياً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬وفاة‭ ‬جراء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تفشي‭ ‬الوباء‭ ‬في‭ […]

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