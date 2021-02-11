2021/02/11 | 01:43 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية عسكرية ضد داعش في 3 محافظات عراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/11 | 01:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية عسكرية ضد داعش في 3 محافظات عراقية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية عسكرية ضد داعش في 3 محافظات عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).