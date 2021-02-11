أرز لبنان وحيدا في جباله... ضاع موسم التزلج

2021/02/11 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد "كليشيه" البحر والجبل والساعة الفاصلة بينهما يطعم خبزاً في لبنان.وكما كان البحر صيفاً، الجبل يعاني شتاءً، وما بينهما من ساعة انتقال في حال واحدة من الإنهيار، مناطق مغلقة تماماً ومواسم تندثر أمام أعين أهلها، خسائر بالجملة واهمال رسمي يزيد من كارثية الوضع

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