2021/02/11 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أدهم_الكربلائي في الثاني والعشرين من بهمن حسب التقويم الإيراني الذي يقع في الحادي عشر من شباط، تمر علينا الذكرى المشؤومة الثانية والأربعون لانتصار ثورة الخميني في إيران، هذا اليوم الذي كان شؤما على شعوب المنطقة، لاسيما على الشعب الإيراني نفسه، كما كان شؤما على شعبنا العراقي، وعلى شعب لبنان وغيره من شعوب المنطقة.(آيَتُللاهُ الأُزمى روهُللاه موسَڤي خُمَيني) - حسب اللفظ الفارسي - هلَّ بعمته وعباءته السوداو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (22 بهمن يوم الشؤم في المنطقة - أدهم الكربلائي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (22 بهمن يوم الشؤم في المنطقة - أدهم الكربلائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).