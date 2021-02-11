هل الديكتاتورية الصدرية.......قادمة ؟؟؟ - غدير رشيد

#غدير_رشيد في الستة أشهر الماضية نشط التيار الصدري وقائده ( مقتدى الصدر) بشكل غير طبيعي ومبكر يستدعي من المراقبين وقفة تأمل عميق تبتعد عن النظرة السائدة عن ممارسات أتباع التيار الصدري الموسومة بالسذاجة والعفوية.لنراجع هذه الأنشطة ....1- المؤتمر الصحفي للسيد الصدر الذي عقده الأربعاء ( 10 شباط) والذي رغم قصره إلا إنه تأكيد من التيار أنه ( مادام السيد حيا فلن تجرؤ دولة على التدخل بشؤون العراق،ولن تهان ......
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