هل الديكتاتورية الصدرية.......قادمة ؟؟؟ - غدير رشيد

2021/02/11 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غدير_رشيد في الستة أشهر الماضية نشط التيار الصدري وقائده ( مقتدى الصدر) بشكل غير طبيعي ومبكر يستدعي من المراقبين وقفة تأمل عميق تبتعد عن النظرة السائدة عن ممارسات أتباع التيار الصدري الموسومة بالسذاجة والعفوية.لنراجع هذه الأنشطة ....1- المؤتمر الصحفي للسيد الصدر الذي عقده الأربعاء ( 10 شباط) والذي رغم قصره إلا إنه تأكيد من التيار أنه ( مادام السيد حيا فلن تجرؤ دولة على التدخل بشؤون العراق،ولن تهان ......





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