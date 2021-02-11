2021/02/11 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان ماذا عن مأساة طنجة، اليوم؟كل فاجعة وأنتم متأسفون...كل فاجعة وأنتم أصحاب شعارات...تأسفوا الى ما لا نهاية...



طبعا لا تملكون غير خزانات الأسف وأحواض الحسرة ومشاتل الشعارات...



والنظام يملك آليات البطش والقهر والتضليل...نحترم "ثوريتكم" أيها الرفاق "الثوار"...نقدر "عواطفكم" الجياشة...



نتفهم "نبلكم" و"عذريتكم"...



نحترم "غضبكم" و"قلقكم"...



نحترم تضحياتكم "المؤجلة الى حين"...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيها الثوار، مهلا... - أحمد بيان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيها الثوار، مهلا... - أحمد بيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).