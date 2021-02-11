العراق..سائرون يطالب بالمضي بتشريع قانون تجريم التطبيع

2021/02/11 | 02:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف سائرون، الأربعاء، رئاسة مجلس النواب، بالمضي في تشريع قانون تجريم التطبيق مع الكيان الصهيوني....

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