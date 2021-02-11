2021/02/11 | 02:14 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالب تحالف سائرون، الأربعاء، رئاسة مجلس النواب، بالمضي في تشريع قانون تجريم التطبيق مع الكيان الصهيوني....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق..سائرون يطالب بالمضي بتشريع قانون تجريم التطبيع
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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