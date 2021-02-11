"مارس 2020".. ترقب وصول مسبار ناسا للمريخ بحثا عن علامات حياة سابقة

2021/02/11 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات المسبار "بيرسيفيرانس" الذي أطلقته وكالة للفضاء الأميركية "ناسا"، مؤخرا، في مهمة نحو المريخ، على بعد نحو ثمانية أيام من بلوغ محطته النهائية.

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