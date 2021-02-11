وزير النفط: سعر البرميل سيصل إلى 63 دولاراً

2021/02/11 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

توقع وزير النفط إحسان عبد الجبار ان تتراوح اسعار النفط خلال 2021 بين 58 - 63 دولارا للبرميل الواحد.

وأكد الوزير أن العراق سيظل ملتزما باتفاق "أوبك+" ولن يطلب إعفاء "أبدا"، موضحا أن إجمالي إنتاج النفط في العراق سيبلغ في المتوسط 3.6 ملايين برميل يوميا خلال الشهر الحالي إذا التزم إقليم كردستان بتخفيضات

الإنتاج.

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